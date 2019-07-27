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Çaresizliğin fotoğrafı! Guatemala'dan ABD'ye geçmek için 2 bin 410 kilometre yol gitti

Çaresizliğin fotoğrafı! Guatemala'dan ABD'ye geçmek için 2 bin 410 kilometre yol gitti

Guatemala'dan ABD'ye geçmek için 2 bin 410 kilometre yol giderek sınıra kadar ulaşan bir anne ile altı yaşındaki oğlunun fotoğrafı yürekleri sızlattı.

İngiliz Reuters haber ajansı, foto-muhabiri Jose Luis Gonzales'in çektiği ve Meksika Sınır Muhafızları'na bağlı bir askere sınırdan geçmelerine izin vermesi için yalvaran Ledy Perez'in özelinde tüm göçmenlerin çilesini yansıtan bir fotoğrafı abonelerine servis etti.

Fotoğraf sosyal medyaya damga vurdu

Pazartesi günü alacakaranlıkta çekilen karede, Guatemala'daki memleketinden Meksika'nın sınır kenti Ciudad Juarez'a gelen Ledy Perez çömelmiş ağlarken, altı yaşındaki oğlu Anthony Diaz, meydan okuyan bir tavırla Meksikalı askere bakıyor. Objektife yazlık üniforması içinde bir asker omzundan sarkan tüfeğiyle yansıyor.

Reuters'ın bu ana ilişkin servis ettiği kareler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Fotoğraflar, Meksikalı sınır muhafızlarının büyük oranda Orta Amerika'dan ABD'ye geçmeye çalışan göçmenlerin durdurulmasında oynadığı rolü de gözler önüne seriyor.

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