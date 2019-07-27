Mesut Özil bıçaklı saldırı sonrası ilk kez konuştu

İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı saldırıya uğrayan Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, eşinin ve kendisinin iyi olduğunu söyledi.

Takım arkadaşı Sead Kolasinac ile birlikte Londra'da alışveriş yaptıkları esnada soyguncular tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

SkyNews muhabirinin sorularını yanıtlayan Mesut; eşinin ve kendisinin iyi olduğunu söyleyerek; "Farklı bir deneyimdi; ancak şu anda bir sorun yok, hepimiz iyiyiz." dedi.

Bıçaklı saldırıya uğramıştı

Arsenal'in yıldız futbolcuları Mesut Özil ve Sead Kolasinac, Londra şehir merkezinde alışveriş yaptıkları sırada motorsikletli saldırganlar tarafından saldırıya uğramıştı.





Saldırının sebebi belli oldu

Soygun amaçlı yapıldığı belirtilen saldırı sonrası ifadeleri alınan iki futbolcunun sağlık durumlarının iyi oldukları ve olayı yara almadan atlattıkları belirtilmişti.





Soruşturma başlatıldı

Özil ve Kolasinac'in yara almadan kurtulduğu saldırıdının ardından polis, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.





Londra Büyükelçisi bilgi aldı

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Mesut Özil'in menajerini arayarak, olayla ilgili bilgi aldığını ve oyuncuya geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.