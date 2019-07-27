HABER /  POLİTİKA

Büyük ikramiye bileti çalındı mı? CHP'li Tanal Twitter'dan duyurdu

Büyük ikramiye bileti çalındı mı? CHP'li Tanal Twitter'dan duyurdu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Twitter'dan bir vatandaşın 70 milyon TL'lik biletinin çalındığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Milli Piyango İdaresi yılbaşı özel çekilişinin 70 milyonluk büyük ikramiyesi adliyelik oldu. Aradan yaklaşık 8 ay geçmesine rağmen alınmayan büyük ikramiye biletinin çalındığı ileri sürüldü.

Suç duyurusu yapıldı

Bir başvuru dilekçesiyle birlikte Tanal, "Son dakika gelişmesi! Bir vatandaş, 70 milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği biletinin çalındığı iddiasıyla İst. C. B.savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık, ikramiyenin ödenip ödenmediği hususunu Milli Piyango İdaresi'ne sordu. MPİ'den 'Ödenmedi' cevabı gitti" ifadelerini kullandı.

Ankara'ya gelerek ikramiyesini alacağını duyurmuştu

Geçtiğimiz günlerde basına, büyük ikramiyenin talihlisinin ortaya çıktığı haberleri yansımıştı. Milli Piyango İdaresi'ni arayan talihli, Avrupa'da gurbetçi olduğunu Ankara'ya gelerek ikramiyesini alacağını duyurmuştu. İstanbul'daki evinde bıraktığı bileti bulunca büyük ikramiyenin kendisine çıktığını fark ettiğini ileri süren kişi, aradan 10 gün geçmesine rağmen Ankara'ya giderek ikramiyeyi almamıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bursa Belediye Başkanı Aktaş'ın 30 Ağustos'a ilişkin sözlerine Selçuk Yöntem çok içerledi!
Foto Galeri Bursa Belediye Başkanı Aktaş'ın 30 Ağustos'a ilişkin sözlerine Selçuk Yöntem çok içerledi! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan imzayı attı! 11 üniversitenin rektörü netleşti
Erdoğan imzayı attı! 11 üniversitenin rektörü netleşti
Çaresizliğin fotoğrafı! Guatemala'dan ABD'ye geçmek için 2 bin 410 kilometre yol gitti
Çaresizliğin fotoğrafı! Guatemala'dan ABD'ye geçmek için 2 bin 410 kilometre yol gitti
"Erbil'deki saldırı Kandil'de planlandı"
"Erbil'deki saldırı Kandil'de planlandı"
Mahkemeden Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar
Mahkemeden Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar
Romanya'da trafik kazasında 3 Arçelik çalışanı hayatını kaybetti
Romanya'da trafik kazasında 3 Arçelik çalışanı hayatını kaybetti
Kayserispor fark yedi hakem maçı bitirdi
Kayserispor fark yedi hakem maçı bitirdi
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın hayatını kaybetti
Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın hayatını kaybetti
Hrant Dink davasının firarisi İzmir'de yakalandı
Hrant Dink davasının firarisi İzmir'de yakalandı
Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşı kurtarıldı!
Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşı kurtarıldı!
Galatasaray'ın Radamel Falcao ile anlaştığı iddia edildi
Galatasaray'ın Radamel Falcao ile anlaştığı iddia edildi
Türkiye kavgası ABD'yi fena karıştırdı
Türkiye kavgası ABD'yi fena karıştırdı
Murat Dedeman öldü kimdir 3 eşi ve 3 çocuğu vardı
Murat Dedeman öldü kimdir 3 eşi ve 3 çocuğu vardı
Yorumlar