Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde devam etmekte olan Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 72 olduğu belirtildi.
Metina'ya hava harekatı
Açıklamada ayrıca, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği de aktarıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 72 oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/M5A1N0sQQ0— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 27, 2019
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