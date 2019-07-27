Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde devam etmekte olan Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 72 olduğu belirtildi.

Metina'ya hava harekatı

Açıklamada ayrıca, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği de aktarıldı.