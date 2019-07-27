Galatasaray'da 3 ayrılık! Fatih Terim biletlerini kesti

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, hazırlık maçlarındaki performanslarından memnun kalmayan Mitroğlu, İsmail Çipe ve Ahmet Çalık'ın gönderilmesini istedi.

Galatasaray'ın hazırlık maçlarında alınan kötü sonuçlar ve ortaya konan kötü futbol üç oyuncunun biletinin kesilmesine yol açacak gibi görünüyor.

Teknik direktör Fatih Terim, kaleci İsmail Çipe, Yunan golcü Kostas Mitroğlu, ve stoper Ahmet Çalık’ın satılması için yönetime rapor verdi.

Diğer isimler de topun ağzında

Ayrıca Ozornwafor’un başka bir takıma kiralanması, Ömer Bayram’a gelen tekliflerin de değerlendirilmesi gündemde. Diğer taraftan transferde yerli operasyonu devam edecek. Fatih hoca elinde daha fazla alternatif olmasını istiyor.