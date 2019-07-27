Fenerbahçe'de Audi Cup maçları öncesi çifte şok

Fenerbahçe’de Hertha Berlin maçında elinden sakatlanan Serdar Aziz 10-15 gün, ayağından sakatlanan Tolgay Arslan ise 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Yeni sezon hazırlıklarının Avusturya bölümünü tamamlayıp Türkiye'ye dönen Fenerbahçe'de Audi Cup maçları öncesi büyük bir şok yaşanıyor.

Hertha Berlin'le oynanan ve 2-1 kaybedilen hazırlık maçında iki fire birden Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Tolgay Arslan sakatlandı.

İki isimden kötü haber

Hertha Berlin maçında elinden sakatlanan Serdar Aziz 10 illa 15 gün, ayağından sakatlanan Tolgay Arslan ise 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacak.





Audi Cup maçları öncesi büyük kriz

30-31 Temmuz'da oynanacak Audi Cup maçları öncesinde savunmada büyük kriz yaşanıyor. Fenerbahçe'de savunma bölgesinde oynayabilecek sadece Sadık Çiftpınar var. Skrtel ve Kjaer'in durumu belirsizliğini korurken sarı-lacivertli yönetimin elini çabuk tutması gerekiyor.