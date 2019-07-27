HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Audi Cup maçları öncesi çifte şok

Fenerbahçe'de Audi Cup maçları öncesi çifte şok

Fenerbahçe’de Hertha Berlin maçında elinden sakatlanan Serdar Aziz 10-15 gün, ayağından sakatlanan Tolgay Arslan ise 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Yeni sezon hazırlıklarının Avusturya bölümünü tamamlayıp Türkiye'ye dönen Fenerbahçe'de Audi Cup maçları öncesi büyük bir şok yaşanıyor.

Hertha Berlin'le oynanan ve 2-1 kaybedilen hazırlık maçında iki fire birden Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Tolgay Arslan sakatlandı.

İki isimden kötü haber
Hertha Berlin maçında elinden sakatlanan Serdar Aziz 10 illa 15 gün, ayağından sakatlanan Tolgay Arslan ise 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacak.



Audi Cup maçları öncesi büyük kriz
30-31 Temmuz'da oynanacak Audi Cup maçları öncesinde savunmada büyük kriz yaşanıyor. Fenerbahçe'de savunma bölgesinde oynayabilecek sadece Sadık Çiftpınar var. Skrtel ve Kjaer'in durumu belirsizliğini korurken sarı-lacivertli yönetimin elini çabuk tutması gerekiyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! 44'ü aktif görevdeki polis
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! 44'ü aktif görevdeki polis
Diego Costa Real Madrid'e 4 gol attı Fenerbahçeliler kahroldu
Diego Costa Real Madrid'e 4 gol attı Fenerbahçeliler kahroldu
Gerçek hastalanınca ortaya çıktı! 85 yıl kimliksiz yaşamış
Gerçek hastalanınca ortaya çıktı! 85 yıl kimliksiz yaşamış
Mesut Özil bıçaklı saldırı sonrası ilk kez konuştu
Mesut Özil bıçaklı saldırı sonrası ilk kez konuştu
Büyük ikramiye bileti çalındı mı? CHP'li Tanal Twitter'dan duyurdu
Büyük ikramiye bileti çalındı mı? CHP'li Tanal Twitter'dan duyurdu
Erdoğan imzayı attı! 11 üniversitenin rektörü netleşti
Erdoğan imzayı attı! 11 üniversitenin rektörü netleşti
ÖNCEKİ HABERLER
İnanılır gibi değil! Mezarlıkta 25 bebek cesedi bulundu
İnanılır gibi değil! Mezarlıkta 25 bebek cesedi bulundu
Abdullah Avcı aradığı stoperi İngiltere'de buldu
Abdullah Avcı aradığı stoperi İngiltere'de buldu
Bergama'da 3 yaşındaki çocuk feci şekilde öldü
Bergama'da 3 yaşındaki çocuk feci şekilde öldü
Yer İzmir! Kadının yasak aşkı telefonla uyuyakalınca ortaya çıktı
Yer İzmir! Kadının yasak aşkı telefonla uyuyakalınca ortaya çıktı
Adıyaman'da ekip aracına saldırıda yaralanan polis memuru şehit oldu
Adıyaman'da ekip aracına saldırıda yaralanan polis memuru şehit oldu
Carrefoursa küçükbaş kurbanlık fiyatları 2019 koç para oldu?
Carrefoursa küçükbaş kurbanlık fiyatları 2019 koç para oldu?
Yorumlar