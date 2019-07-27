Memur maaşı geçen yıla göre aylık olarak 164 lira kaybetti

TÜRKİYE Kamu-Sen’in hesaplamalarına göre, 2018 sonunda ortalama memur maaşı 2017’ye göre, 441 liralık artışla 3 bin 419 TL’ye çıktı. Artış oranı yüzde 14.81 oldu. Oysa aynı dönemde enflasyon yüzde 20.3 arttı. Maaş, aylık ortalama 164 TL değer kaybetti.

Cumhuriyet'in haberine göre, Memur-Sen'in araştırma sonuçları, En düşük dereceli memur maaşı ise 332 lira artarak 2 bin 571 TL’ye ulaştı. Eğer enflasyon farkı zamanında ödenseydi bu maaş Aralık 2018’de 2 bin 693 TL olacaktı. Aylık kayıp 122 lira.

2002’den bu yana ise mal ve hizmet bedelleri ortalama yüzde 347.8 zamlandı. Aynı dönemde açlık sınırı yüzde 402.6 yükseldi. 2002-2018 arası ortalama enflasyon yüzde 347.8, mutfak enflasyonu yüzde 402.6 arttı.

2002 yılında ortalama memur maaşı ile 22.1 adet çeyrek altın alınabilirken, 2018 yılında bu sayısı 9.7 adede geriledi. En düşük memur maaşıyla alınabilen çeyrek altın sayısı ise 14.9 adetten 7.3 adede düştü.

2012 sonrasında 1049 dolara kadar yükselen ortalama memur maaşı 2018’de 709 dolara; 2013’te 812 dolar olan en düşük memur maaşı da 533 dolara geriledi.

Ortalama memur maaşı ile ekonomik genişleme arasındaki makas geçen yıl yüzde 64.7’ye ulaştı. Bu oran en düşük memur maaşında yüzde 47.2 oldu.

TÜRK-İŞ araştırmasının Temmuz 2019 ayı sonucuna göre, Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.075,24 lira.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6.760,73 lira.

Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 2.564,52 lira olarak hesaplandı.