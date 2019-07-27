İBB Başkanı İmamoğlu'na AK Parti ve MHP'den görüşme talebine ikinci ret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra tüm siyasi partilerle görüşme talebinde bulunan İmamoğlu'nun, AK Parti ve MHP'ye yaptığı ikinci görüşme talebi de reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "seçildikten sonra gerçekleştireceğim" dediği parti ziyaretlerine CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan başlamıştı. İmamoğlu daha sonra İyi Parti, Saadet Partisi, HDP ve Vatan Partisi'ni ziyaret etmişti.

İmamoğlu, AK Parti’nin kendisine randevu vermediğini, MHP’den henüz dönüş almadıklarını açıklamıştı.

İmamoğlu’nun Özel Kalemi, 16 Temmuz günü AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan ikinci kez randevu talebinde bulundu.

"Randevu talebinizi ikinci kez reddediyoruz"

Randevu talebine kısa sürede dönüş yapan il başkanlığının "Randevu talebinizi ikinci kez reddediyoruz" dediği öğrenildi.

MHP'den yanıt verilmedi

İmamoğlu’nun aynı şekilde MHP İl Başkanlığı’ndan da aynı tarihte ikinci kez randevu istediği ancak bu talebe tıpkı ilk seferinde olduğu gibi hala yanıt verilmediği belirtildi.