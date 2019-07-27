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Kadir Topbaş'ın yeğeni Topkapı'daki işletmesine 40 masa daha koydurdu

Kadir Topbaş'ın yeğeni Topkapı'daki işletmesine 40 masa daha koydurdu

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın yeğeni Emre Kocadağ'ın Topkapı Sarayı'nda işlettiği Karakol Restoran'ın genişleme çalışması dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'nün yetki alanında bulunan Karakol Restoran'ın bahçesi tahta sundurma ile büyütüldü. Topkapı Sarayı Müzesi'nin kapalı olduğu geçen salı günü başlayan çalışmalar jet hızıyla tamamlandı.

Yaklaşık 40 masalık alan daha açıldı

Sözcü'den Tugay Sanday'ın haberine göre, genişletme çalışmasıyla birlikte Aya İrini'nin önüne doğru yaklaşık 40 masalık alan daha açıldı. Tartışma yaratan genişleme ile ilgili firma yetkilileri ise “Genişletme için ilgili yerlerden gereken izinler alındı” dedi.

"Bu uygulama geçicidir" açıklaması
 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü ise söz konusu ‘büyüme' için yazılı açıklama yaptı. Yönetim, “Topkapı Sarayı Birinci Avlusu'nda yer alan Dış Karakol Binası önünde bir düzenleme çalışması yapılmaktadır. Düzenlemenin amacı namazgah, sarnıç ve karakol binasını görünür kılmaktır. Bu uygulama geçicidir. ‘Topkapı Sarayı Birinci Avlu Çevre Düzenleme Projesi' uygulanırken kaldırılacaktır” ifadelerine yer verdi.
 

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