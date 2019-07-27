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20 mahalle karantinaya alındı İzmir'de veba alarmı!

20 mahalle karantinaya alındı İzmir'de veba alarmı!

Kurban Bayramı öncesi İzmir'de büyük panik yaşanıyor. İzmir'in Bergama ilçesinde bir koyun süresinde bir koyun sürüsünde veba olduğu şüphesi nedeni ile 20 mahalleye küçükbaş hayvan giriş çıkışı yasaklandı.

Bergama'da Yenikent Mahallesi'nde bir koyun sürüsünde veba olduğundan şüphesi oluştu.  Bergama Tarım Ve Orman İlçe Müdürlüğü ilçede 20 mahalleye küçükbaş havan giriş çıkışını yasaklarak karantinaya aldı.

Karantinaya alınan mahalleler

Karantinaya alınan mahallelerin Tekkedere, Sarıdere, Kurfallı, Aşağıkırıklar, Pınarköy, Bozköy, Bozyerler, Cevaplı, Çallıbahçe, Çamköy, Eğrigöl, Karahıdırlı,  Narlıca, Ovacık, Örlemiş,  Sağancı, Süleymanlı, Tepeköy ve Zeytindağ olduğu açıklandı. 

Kararı alan Bergama Tarım Ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri veba tehlikesinin geçinceye kadar Karantina uygulamasının süreceği ve bu sürenin 1 aya kadar uzayabileceği açıkladılar. 

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