Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasat Bayramı'nda biçerdöver kullandı

Fındık taban fiyatları müjdesi

Yüzde 50 randıman esasına göre Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 17 lira. Levant kaliteli kabuklu fındık için de taban fiyat 16,5 liradır. Buna, kilogram başına 2 lira olan mazot/gübre desteği ve alan bazlı desteği de eklediğimizde kg fiyatları fiilen 19 lira ile 18,5 lira arasına gelmiş oluyor.