Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasat Bayramı'nda biçerdöver kullandı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğü'nde TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, biçerdöver kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'na katıldı. Başkan Erdoğan, biçerdöverde buğday hasadı yaptı.
Erdoğan, Kurban Bayramı sonrası TMO tarafından alımların başlayacağını açıkladı. Erdoğan ayrıca, yağlı tohum ve hububatta bekleyen desteklerin de Kurban Bayramı'ndan önce ödeneceği müjdesini verdi.
Fındık taban fiyatları müjdesi
Yüzde 50 randıman esasına göre Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 17 lira. Levant kaliteli kabuklu fındık için de taban fiyat 16,5 liradır. Buna, kilogram başına 2 lira olan mazot/gübre desteği ve alan bazlı desteği de eklediğimizde kg fiyatları fiilen 19 lira ile 18,5 lira arasına gelmiş oluyor.
"Kurban bayramı sonrası alıma başlıyoruz"
Hazırlıklarını tamamlayan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hasat başlangıcına denk gelen Kurban Bayramı'nın hemen akabinde inşallah alıma geçiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.