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Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu şimdiden konuşuluyor. Sürekli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adı geçiyor. Her tartışmada İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığına oynadığı iddia edilirken Ayşe Arman İmamoğlu'na merak edilen soruyu sordu. İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? İşte yanıt...

Hürriyet gazetesinden bir süre önce ayrılan ve artık kişisel web sitesinde röportajlarını yayımlayacağını duyuran Ayşe Arman, ilk röportajını İmamoğlu ile gerçekleştirmişti. Röportajın ikinci bölümünü yayınlayan Arman, İmamoğlu'na dikkat çeken sorular sordu. Arman'ın röportajından dikkat çeken başlıklar şu şekilde;

Cumhurbaşkanlığına oynuyor diyorlar

"Sizin için, Cumhurbaşkanlığına oynuyor, o yüzden İstanbul Belediye Başkanlığı çok da fazla şey ettiği bir konum değil!" diyorlar. Haksızlar mı?

Haksızlar tabii! Ayrıca bu, mümkün mü? İstanbul, beni titretiyor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak muazzam bir duygu. Hem sorumluluğu, hem ağırlığı var. Ben, o hisle yaşıyorum. Mevcut görevimi keyifle sürdürüyorum.

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Peki Cumhurbaşkanlığı adaylığına oynamak…

Belli bir konum içindeyken, farklı bir makama oynamak, o makam için kendinize bir yol haritası oluşturmak, toplumsal görev üstlenenler için stratejik hata.

Beni insanlar Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na uygun gördüler. Organik bir şekilde seçildim ve kabul gördüm. O yüzden şu an için için tek idealim, işimi yapmak.

''Yarını bilse bile Allah bilir''

Ben dedim ki, "İstanbul'un gelmiş geçmiş, en demokrat Belediye Başkanı olmak istiyorum." Şimdi ise diyorum ki ,"Dünyanın gelmiş geçmiş en demokrat Belediye Başkanı olmak istiyorum!" Anlayacağınız tek konsantrasyonum bu. Onun dışında, şunu söyleyebilirim: Yarını, bilse bile, Allah bilir. Başka ne diyeyim?

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