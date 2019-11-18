Windows 10 Kasım güncellemesi hatalı çıktı çözümü bakın nasıl

Windows 10 Kasım güncellemesi yapan kullanıcılar hata ile karşılaştı. Kurulum sonrası KB4524570 hatasıyla ilgili Microsoft açıklama yaptı.

Microsoft‘un yıl içinde kullanıcılara duyurduğu birçok güncelleme oldu. Bu güncellemelerin en büyüğü de kasım ayında yayınlandı. Ancak bazı kullanıcılar güncelleme kurulumu sonrasında “Bazı güncellemelerin kurulumu başarısız oldu. Kurulumu tekrar deneyeceğiz.” gibi bir hata mesajıyla karşılaştı. Kurulum adımlarında bakıldığında da güncellemenin 0x80073701 ve 0x8009001d hata kodlarıyla durduğu belirlendi.

Bu hatalar üzerinde çalışmaları başlatan Microsoft, sonradan güncelleme yapacak olan kullanıcıların bu hatadan etkilenmemesi için düzeltmelerini yaptı. Ancak, güncelleme yapıldığı sırada yine bu mesajı gören kullanıcıların bazı adımları uygulaması gerekiyor.

Windows 10 Kasım güncelleme hatası nasıl çözülür?

İlk olarak “Başlat” kısmında “cmd” yazarak komut satırını aramada bulmak ve sağ tıklayarak “Yönetici olarak çalıştır” seçeneğine tıklamak gerekiyor. Açılan komut satırında “dism /online /cleanup-image /startcomponentcleanup” komutunun çalıştırılması ve işlem tamamlandıktan sonra bilgisayarın yeniden başlatılması gerekiyor. Yeniden başlatma sonrası güncellemelerin tekrardan kurulma işlemi başlatılabilir.

Eğer bu adımlar da Windows 10 güncelleme işlemini tamamlamazsa, Microsoft’un yeni duyuracağı güncellemeyi beklemek gerekecek.

Ayrıca KB4524570 hatasının Microsoft Edge ve Internet Explorer’da yer alan bazı ayarlara ait olduğu bildirildi. Bu ayar iki uygulama için de kritik öneme sahip. Bu nedenle bu güncellemenin yapılması hayati önem taşıyor.