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Reha Muhtar tehdit edilmiş! İşte Beşiktaş'ı karıştıracak video

Reha Muhtar, Beşiktaş'ta Fikret Orman'la birlikte çalışan eski yönetici Umut Güner'in kendisini tehdit ettiğini belirtti.

Bir dönem Beşiktaş'ta yöneticilik yapan gazeteci Reha Muhtar, siyah-beyazlı kulüpte kısa bir süre önce başkanlığı bırakan Fikret Orman'ın yönetici arkadaşı Mahmut Güner'in kendisini tehdit ettiğini ifade etti.

Kafa attığı videoyu yayınladı
Gazeteci Atilla Türker, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun iş insanı Atalay Demirbaş’a kafa attığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşırken şu ifadeleri kullandı;

''Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu hatırlıyorsunuz değil mi? İşte dünkü görüntüsü... Oturmakta olan kişiye kafa atıyor. Kime mi kafa atıyor. İş insanı Atalay Demirbaş’a... Mevzu, Beşiktaş’ın 10 Milyon Dolar’ı... Atalay Demirbaş, Şafak Bey’i bugün savcılığa şikayet etti.''


Reha Muhtar: Umut Güner de beni tehdit etti
Reha Muhtar da, Atilla Türker'in videosunu alıntılayarak şu yorumda bulundu; ''Fikret Orman’la kara kutusu Şükrü Yazıcı’nın YÖNETİMİNDEKİ UMUT GÜNER’le sağ ve sol kol olarak görev yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun İŞ YAPTIĞI KİŞİYE KAFA ATTIĞI görüntüler yayınlandı. UMUT GÜNER de BENİ ÖLÜM ve YARALAMAYLA tehdit ETMİŞTİ. Mahkeme önümüzdeki hafta.''

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