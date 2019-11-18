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Sakarya'da yürek parçalayan yangın! 2 çocuk öldü

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangında Yasin (1,5) ve ağabeyi Mert (3) Çolak hayatını kaybetti.

Hendek Dereboğazı Mahallesi’nde Çolak ailesine ait tek katlı evde öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye yangına müdahale ederken, evde bulunan Yasin ve ağabeyi Mert yaşamını yitirdi. Baba İsa Çolak’ın yangın sırasında işte, anne Cansu Çolak’ın ise evin yakınında bulunan bir bahçede olduğu öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, eve gelince çocuklarının öldüğünü öğrenen Cansu Çolak, sinir krizi geçirdi.

 Sağlık ekipleri Çolak'a ambulansta müdahale ederken, olay yerine gelen yakınları da çocukların hayatını kaybettiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Polis, evde inceleme yaparken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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