HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Atiba sevinci

Beşiktaş'ta antrenmana, sakatlıkları süren Dorukhan ve Douglas'ın yanı sıra milli takımlarda olan Diaby, Boyd, Elneny, Güven, Ljajic ve Ersin katılmazken, Atiba bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

Süper Lig'in 12'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Takım toplantısının ardından ısınma koşuları yapan futbolcular, ardından pasa dayalı istasyon çalışmasına geçti. Antrenmanın ikinci bölümü top kapma çalışması ve dar alanda tek pas çalışması ile devam etti. Son bölümde 3 gruba ayrılan oyuncular gol atanın devam ettiği mini turnuva maçları oynarken, turnuvayı yeşil takım kazandı.

Antrenmana, sakatlıkları süren Dorukhan ve Douglas'ın yanı sıra milli takımlarda olan Diaby, Boyd, Elneny, Güven, Ljajic ve Ersin katılmazken, Atiba bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. Atiba'nın birkaç gün içinde takım çalışmalarına dahil edileceği öğrenildi.

Siyah beyazlılar Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
İyi Parti'den İmamoğlu ve Soyer'e tepki! Biri eyalet başkanı biri cumhurbaşkanı gibi konuşuyor
Darbeye katılacak personeli belirleyen eski albay Murat Koçyiğit'e 141 müebbet
Galatasaray'a çifte şok! Fernando Muslera ve Ryan Babel kadrodan çıkarıldı
Putin'in dostluğu bu kadar olur! ABD üssüne yerleşirken yaptıklarına bakın
Mustafa Yeneroğlu Ali Babacan'ın partisine mi katılıyor ilk kez sinyal verdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 1 milyon öğretmene seslendi! Müjdeyi verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Elektrikli araç satışları 2 milyon arttı daha da artması bekleniyor
OYAK Demirören Medya'yı satın mı alıyor? Resmi açıklama geldi
ALES sonuçları ne zaman açıklanır ÖSYM resmi açıklamayı yaptı
Garry Rodrigues: Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum
Efes Fransa'da Fener İspanya'da galibiyet arıyor
ÖSYM sınav takvimi 2020 KPSS ne zaman önlisans başvuru tarihleri
Yorumlar