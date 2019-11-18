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İyi Parti'den İmamoğlu ve Soyer'e tepki! Biri eyalet başkanı biri cumhurbaşkanı gibi konuşuyor

Meral Akşener'in kurmaylarından, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.

İyi Parti'den Millet İttifakı kapsamında destekledikleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na çarpıcı bir tepki geldi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP'li Soyer ve İmamoğlu için 'kimisi eyalet başkanı gibi konuşuyor, kimisi cumhurbaşkanı gibi konuşuyor.' diyerek hem tepki gösterdi hem uyardı.

İşte Dervişoğlu'nun çok konuşulacak o açıklamaları;

“Seçilmiş belediye başkanlarını kutluyor, ama buradan bir uyarıda bulunmaktan kendimi alıkoyamıyorum.

Onlar bizim belediye başkanlarımız gibi kendilerini ilgilendiren konularda konuşsunlar. Kimisi eyalet başkanı gibi konuşuyor, kimisi cumhurbaşkanı gibi konuşuyor.

Soyer'in Kıbrıs çıkışına tepki

Bu konuştukları da zaten iktidar partisi tarafından radarla takip ediliyor, ifadeleri millet ittifakın ruhuna zarar veriyor. Bunlar söylemlerine çeki düzen versinler, kendilerini uyarıyorum; demokrasi açısından önemli bir kilit taşı olma özelliği taşıyan Kıbrıs la ilgili laf dile düştüğü gibi sarf edilmez. Biz belediye başkalarımızdan hizmet bekliyoruz.

Biz, belediye başkanlarımızdan hizmet ve istihdam istiyoruz. 24 saat yaşanabilir şehir istiyoruz. Tarımın canlandırılması için hamleler istiyoruz. Biz büyükşehir belediye başkanımızdan körfezi, fuarı geri istiyoruz. İzmir’i sağlık tarım ve eğitim kenti olarak görmek istiyoruz.

''Dilime düştüğü gibi konuşurum”

Kendi görev alanında bir takım sorumlulukları yerine getirmesini istiyor, İYİ Parti olarak da üzerimize düşeni yapacağımızı taahhüt ediyoruz. 

Ama yanlış laf, icraat ve uygulamalar söz konusu olursa başka partilere olan opsiyonumuzu onlara tanımayız, dillerine düşükleri gibi konuşurlarsa, dilime düştüğü gibi konuşurum.”

Portakal'dan Dervişoğlu'na destek

Öte yandan Dervişoğlu'na FOX TV Anahaber sunucusu Fatih Portakal'dan destek geldi.

Portakal sosyal medya hesabından şunları söyledi;

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