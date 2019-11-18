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Garry Rodrigues: Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum

Fenerbahçeli Garry Rodrigues, “Kendimi evimde gibi hissediyorum. Bana burada saygı duyuyorlar ve bu da motivasyonuma sahadaki mücadeleme olumlu olarak yansıyor” dedi.

Türkiye kariyerine Galatasaray’da başlayan ardından Al-İttihad üzerinden Fenerbahçe’ye kiralanan Garry Rodrigues, sarı-lacivertli camiada mutlu.

2021’e kadar sarı-lacivertli formayı giyecek olan kanat oyuncusu kısa sürede takıma adapte olmuş durumda.

''Bana burada saygı duyuyorlar''
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Rodrigues, F.Bahçe forması giydiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu  ifade ederek “Kendimi evimde gibi hissediyorum. Bana burada saygı duyuyorlar ve bu da motivasyonuma sahadaki mücadeleme olumlu olarak yansıyor” diye konuştu.

''Takım ruhu gerçekten çok güzel''
Takımda çok güzel bir arkadaşlık ortamı olduğunu vurgulayan sarı-lacivertli oyuncu “Sadece saha içinde değil saha dışında da takım arkadaşlarımızla beraberiz. Takım ruhu gerçekten çok güzel. Tam bir aile havası var. Maçlarda bizi yalnız bırakmayan ve büyük destek veren taraftarlarımızın da bize güvenmesini istiyoruz. Hedefimiz tartışmasız şampiyonluk. Bu hedef için de elimizden geleni yapacağız ve sonunda mutlu sona ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi. 

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