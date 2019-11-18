HABER /  YEREL

Çanakkale'de ahırda top mermisi bulundu

Demirören Haber Ajansı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki bir ahırda hurdaların arasında, Çanakkale Savaşları'ndan kalma olduğu tahmin edilen top mermisi bulundu.

Ayvacık'a bağlı Ahmetçe köyünde çiftçilik yapan M.S. (66), evinin bahçesindeki ahırda bulunan demir ve hırdavatı, yoldan geçen hurdacıya satmak istedi. Hurdacı, ahırdaki demirleri toplarken aralarındaki top mermisini fark etti. Ahırın sahibi kadın ile hurdacı, durumu jandarmaya bildirdi.

Kısa sürede gelen jandarma ekibi, ahır çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Uzman ekip tarafından incelenen top mermisinin, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirildi.

Uzunluğu yaklaşık 40 santimetre olan top mermisinin güvenli bir bölgede imha edileceği öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Darbeye katılacak personeli belirleyen eski albay Murat Koçyiğit'e 141 müebbet
Galatasaray'a çifte şok! Fernando Muslera ve Ryan Babel kadrodan çıkarıldı
Putin'in dostluğu bu kadar olur! ABD üssüne yerleşirken yaptıklarına bakın
Mustafa Yeneroğlu Ali Babacan'ın partisine mi katılıyor ilk kez sinyal verdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 1 milyon öğretmene seslendi! Müjdeyi verdi
Erdoğan 'sırça köşkleri başlarına indiğinde' deyip topa tuttu
ÖNCEKİ HABERLER
Rus ve Türk devriyesine YPG/PKK saldırdı! Askerleri diri diri yakmaya çalıştılar
Beşiktaş'ta gözler Oğuzhan Özyakup'ta
Belçikalı 5 bebek YPG/PKK kamplarında bakımsızlıktan öldü
Gomis'ten Galatasaray'a mesaj: Dönmeye hazırım
2020 KPSS ne zaman başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvim,
31 Aralık 2019 tatil mi yılbaşı tatili ne zaman başlar?
Yorumlar