Rus ve Türk devriyesine YPG/PKK saldırdı! Askerleri diri diri yakmaya çalıştılar

SURİYE'den gelen son dakika görüntüleri Kobani'den oldu. Devriye görevinde olan Türk ve Rus ekibine saldırı düzenlendi.

Ayn el Arap (Kobani) hattında YPG/PKK milis ve sempatizanları molotof kokteylleri ile Türk - Rus devriye araçlarına saldırdılar.

Araçlar bir anda alevler arasında kalırken, içindeki askerleri yakmaya çalıştılar.

Hem Türk hem de Rus aracı saldırıların hedefi oldu. Gelen son dakika haberlere göre askerler yanan araçlardan sağsalim çıktı. Askerlerin herhangi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenildi.