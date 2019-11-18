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Galatasaray'a çifte şok! Fernando Muslera ve Ryan Babel kadrodan çıkarıldı

Hollanda milli takımında sakatlanan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel'in kadrodan çıkarılması haberinin ardından Fernando Muslera'nın da Uruguay'ın kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada da Babel'in kadrodan çıkarıldığı ve sarı kırmızılı takıma geri döndüğü aktarıldı.

Bu haberin ardından kısa bir süre sonra ise Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın da Uruguay takımının kadrosundan çıkarıldığı bilgisi geldi.

Bu durumda Galatasaray'ın hücum hattında sıkıntısı yeniden baş gösterdi. Falcao ve Andone'nin ardından forvette tek opsiyon olarak kalan Babel'in de sakatlanması Galatasaray'da işleri zorlaştıracak gibi gözüküyor.

Durumu hakkında açıklama bekleniyor
Andone ve Falcao'dan sakatlıkları sebebiyle uzun bir süre katkı alamayacak olan Galatasaray'da, Fatih Terim'in forvette oynatmayı düşündüğü Babel'in durumu merakla bekleniyor.

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Muslera'nın beli ağrıyor
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın, bel ağrılarından dolayı milli takım kadrosundan çıkartıldığı öğrenildi.

Önümüzdeki lig maçı kritik
Peş peşe gelen sakatlık haberlerinden sonra eli kolu bağlı olan Terim'in nasıl bir planla Başakşehir maçına çıkacağı merak konusu oldu.

Galatasaray'dan açıklama
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda Milli Takımı'nda bulunan Babel'in sol dizinden sakatlanarak kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Tecrübeli kaleci Fernando Muslera'nın da bel ağrıları nedeniyle Uruguay Milli Takımı'nın kadrosundan çıkartıldığı aktarıldı. Her iki futbolcuyla ilgili detaylı açıklamanın İstanbul'da gerçekleşecek kontrollerden sonra yapılacağı ifade edildi.

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