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Belçikalı 5 bebek YPG/PKK kamplarında bakımsızlıktan öldü

Anadolu Ajansı

Belçika'da çocuk haklarıyla ilgili çalışmalar yapan bir örgütün direktörü, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki Hol ve Roj kamplarında beş Belçikalı bebeğin kötü koşullar nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Belçika'da Flamanca yayın yapan De Morgen adlı gazeteye açıklamalarda bulunan Child Focus Direktörü Heidi De Pauw, kendisinin çocuk psikoloğuyla söz konusu kamplara birkaç kez ziyaret düzenlediğini söyledi. 

Suriye'deki kamplarda binlerce kişinin temel bakım ihtiyaçlarından yoksun bir şekilde yaşadığına dikkati çeken De Pauw, "Hol ve Roj kamplarındaki korkunç yaşam koşulları çocukların ölüm nedeni." dedi.

De Pauw, hayatını kaybeden beş Belçikalı bebeğin arasında bir yenidoğanın olduğunu belirterek kötü beslenme ve yaralanmaların temel ölüm nedenleri arasında yer aldığını kaydetti. 

"Zaman daralıyor. Belçikalı çocukların acilen ülkemize geri getirilmesi gerekiyor." çağrısında bulunan De Pauw, Belçika hükümetine bu yönde baskılarının süreceğini ifade etti. 

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