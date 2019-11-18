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Efes Fransa'da Fener İspanya'da galibiyet arıyor

Anadolu Ajansı

Anadolu Efes, 9. haftada yarın Fransa'nın ASVEL ekibine konuk olacak. Fenerbahçe Beko, 20 Kasım Çarşamba günü İspanya'da Barcelona ile karşılaşacak.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 9. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın ve 20 Kasım Çarşamba günü 9 karşılaşma yapılacak.

Ligde 6 galibiyete sahip Anadolu Efes, yarın Fransa'nın ASVEL takımına konuk olacak. İki takım, Astroballe Basketbol Salonu'nda TSİ 22.45'te karşılaşacak.

İki galibiyeti bulunan Fenerbahçe Beko ise çarşamba günü İspanya'da Barcelona ile karşılaşacak. Palau Blaugrana'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 23.00'te oynanacak.

Program
THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.30 Zalgiris (Litvanya) - Panathinaikos (Yunanistan)

22.00 ALBA Berlin (Almanya) - Kızılyıldız mts (Sırbistan)

22.30 Bayern Münih (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)

22.45 ASVEL (Fransa) - Anadolu Efes

22.45 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Maccabi FOX (İsrail)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Khimki (Rusya)

23.00 Valencia (İspanya) - Zenit (Rusya)

20 Kasım Çarşamba:

23.00 Barcelona (İspanya) - Fenerbahçe Beko

23.00 Baskonia (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)

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