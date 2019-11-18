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OYAK Demirören Medya'yı satın mı alıyor? Resmi açıklama geldi

Demirören Medya’nın OYAK tarafından alınacağına iddialarına ilişkin OYAK cephesinden 'yalanlama' geldi.

OYAK'ın Demirören Medya ile ilgilenmediğini açıkladı. Daha sonra yazılı açıklama yapan kurum "Reel sektörde yatırım fırsatlarını her zaman titizlikle değerlendirmekteyiz. Ancak OYAK yönetiminin medya sektörüne dair herhangi bir gündemi, planı ve/veya kararı bulunmamaktadır. " dedi.

Demirören Holding’in; Hürriyet, CNN Türk, DHA, Milliyet, Posta gibi yayın organlarının da içinde bulunduğu Demirören Medya'yı OYAK’a (Ordu Yardımlaşma Kurumu) satmak istediği iddia edilmişti.

Resmi açıklama

Açıklamada “‘Demirören Medya'yı hangi grup alıyor?’ başlıklı haber kurumumuzla ilişkilendirilmiş olup gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye'nin en büyük emeklilik fonu Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) olarak, reel sektörde yatırım fırsatlarını her zaman titizlikle değerlendirmekteyiz. Ancak OYAK yönetiminin medya sektörüne dair herhangi bir gündemi, planı ve/veya kararı bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.” denildi.

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