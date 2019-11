ALES sonuçları ne zaman açıklanır ÖSYM resmi açıklamayı yaptı

ÖSYM tarafından bu sene ilk kez düzenlenen ALES 3 sınavı 17 Kasım pazar günü tamamlandı. 150 dakika süren sınavın ardından öğrenciler ALES puan hesaplama nasıl olur araştırması yaptı. İşte 50 sözel 50 sayısal sorunun çıktığı ALES puan hesaplama robotu

ALES sınavı ÖSYM tarafından tamamlandı. Adaylara ALES 3 sınavında toplam 100 soru soruldu ve toplam 150 dakika verildi. Sınavın ardından öğrenciler ALES puan hesaplama nasıl olur, ALES puan hesaplama robotu 2019 araştırmalarına başladı. ALES sınav sonuçları ÖSYM tarafından 12 Aralık'ta açıklanacak. Peki ALES puan türüne göre hesaplama nasıl olur?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak: ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 12 Aralık’ta açıklanacak.

ALES puan hesaplama nasıl olur:

ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

– ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal) – 0,25 (Sözel)

– ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal) – 0,75 (Sözel)

– ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal) – 0,50 (Sözel)

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunup bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanarak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde ediliyor.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüyor. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.

