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Ümraniye'de başlatıldı! Camide 5 vakit namaz 1 vakit spor

İstanbul Ümraniye'de cami cemaati için başlatılan projede, cemaat günde bir defa spor hocası eşliğinde camide spor yapıyor.

Gündemden düşmeyen bir konumuz var. Camilerde oturarak namaz kılan özellikle yaşlı cemaat nedeniyle "camiler kilise oluyor" konusu ara ara tartışmaya açılır.

Sağlık sorunları nedeniyle özellikle rükuya ve secdeye gitmekte zorlananlar, ibadetlerini tabure üzerinde oturarak gerçekleştirmeye çalışırken Ümraniye'de bir camide farklı bir proje dikkatleri çekti.

Camide spor

Ümraniye Belediyesi, bazı sağlık sorunlarını önlemek için "5 Vakit Namaz, 1 Vakit Spor" projesiyle, camilerde eğitmenler eşliğinde cemaate spor yapma imkanı sunmaya başladı.

İlk olarak Hz Havva Camii, Parseller Camii, Şehit Mustafa Efendi Camii'nde başlayan projeye, ilerleyen günlerde diğer camiler de katılacak.

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