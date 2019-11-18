Avrupa'yı savunan Türklere devlerden yakın takip

Premier Lig, Serie A, Ligue 1, Bundesliga gibi Avrupa'nın önemli liglerinde yer alan köklü kulüplerin savunma hattını Türk futbolcular oluştururken devler, milli yıldızların peşinde.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nu 23 puanla ikinci sırada tamamladı ve şampiyonaya gitmeye hak kazandı. Ay-yıldızlıların bu başarısında hücum organizasyonları kadar savunma hattını oluşturan oyuncuların mücadeleci yapısı da önemli rol oynadı. Öyle ki Türkiye, grup aşamalarında sahaya çıktığı 10 maçta kalesinde sadece 3 gol görerek elemelerin en az gol yiyen takımlarından oldu.



Bu aşamada milli takımın defans bloğunu da ağırlıklı olarak İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga'da top koşturan futbolcular oluşturdu.

İtalya'da Merih ve Mert

Süper Lig'de Alanyaspor ile yıldızı parlayan ve daha sonra Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral, 2019-2020 sezonu öncesi ise Juventus'un yolunu tuttu. Yeni takımıyla hazırlık karşılaşmalarında iyi bir performans gösteren ancak ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde fazla forma şansı bulamayan Merih, A Milli Takım'ın ise değişilmez ismi oldu. Agresifliği ile ön plana çıkan 21 yaşındaki futbolcunun milli maçlardaki başarısını gören Avrupa'nın devleri de şimdiden Ocak ayı transfer dönemi için sıraya girmeye başladı.



Devler Merih'i izliyor

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan İzlanda mücadelesinde Merih Demiral'ı izlemeye gelen Arsenal ve Manchester United scoutlarının yanı sıra Milan ve Atletico Madrid'in de genç oyuncuyla ilgilendiği konuşuluyor.

Serie A'da oynayan bir diğer savunmacı da Mert Çetin. Roma'nın, Gençlerbirliği'nden renklerine bağladığı Mert, sarı-kırmızılılar ile ligde 3 maça çıktı. Söz konusu müsabakalarda 124 dakika sahada kalan 22 yaşındaki futbolcudan memnun kalan teknik ekibin de milli aradan sonra Mert'e daha çok şans vermesi bekleniyor.

Premier Lig'de Çağlar fırtınası

Ay-yıldızlılarda Merih ile birlikte stoper ikilisini oluşturan Çağlar Söyüncü de Premier Lig'de fırtına gibi esiyor. 26 puanla ikinci sırada bulunan ve 8 golle ligin en az gol yiyen takımı unvanının da sahibi olan Leicester'da bunun en büyük mimarlarından biri de Çağlar. Rakip futbolcular karşısında adeta etten duvar olan 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon takımıyla toplamda çıktığı 13 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Çağlar'ın ismi de devre arası transfer dönemi için Manchester City ile anılıyor.

Ozan ile Kaan Almanya'ya damga vuruyor

Henüz 18 yaşındayken Galatasaray'da görev almaya başlayan ve kısa sürede kendini göstererek 11 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, burada 17 mücadelede forma giyerken, 3 de gol attı. Ancak takımı küme düşünce Schalke 04 ile anlaşan 19 yaşındaki futbolcu, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre arkadaşlarından ayrı kaldı. Tedavi süreci tamamlanan ve ilk 11'deki yerini alan Ozan, defanstaki başarılı performansını da 2 gol atarak süsledi.



Kaan Ayhan da Fortuna Düsseldorf'un stoperdeki güvencesi

A Milli Takım'ın hem içeride hem de deplasmanda oynadığı Fransa maçlarında ağları sarsarak dikkatleri üzerine çeken Kaan Ayhan da Fortuna Düsseldorf'un stoperdeki güvencesi. 2019-2020 sezonunda Düsseldorf ile 11 karşılaşmaya çıkan ve bu müsabakaların 10'unda 90 dakika süre alan Kaan'ın 1 gol, 2 asisti bulunuyor.

Zeki Çelik, Lille'in vazgeçilmezi

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da ortaya koyduğu güzel oyunla Fransızların dikkatini çeken Mehmet Zeki Çelik, 2018-2019 sezonu başında Lille'e transfer oldu. Henüz ilk sezonu olmasına rağmen toplam 36 maçta oynayıp 1 gol, 5 asistle takımına katkı sağlayan Zeki, yeni sezonda da istikrarını sürdürüyor. Şimdiye kadar 10'u Ligue 1, 4'ü de Şampiyonlar Ligi olmak üzere 14 mücadelede bin 260 dakika sahada olan 22 yaşındaki Zeki Çelik'in 3 de asisti bulunuyor.