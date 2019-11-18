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2020 YKS tarihi ne zaman başvuru tarihleri YKS'ye kaç gün var?

Öğrenciler tarafından merakla beklenen 2020 sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre üniversite sınav girişi YKS 2020 yılında20-21 Haziran'da yapılacak. KPSS önlisans 18 Ekim'de yapılacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 21 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 8 Aralık 2020’de açıklanacak.

2020 sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Peki 2020 yılında DGS, YKS, ALES ve KPSS sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM, 2020 sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2020-YKS, 20-21 Haziran'da yapılacak. ÖSYM, YKS sonuçlarını 23 Temmuz'da açıklayacak. Adaylar, 2020-YKS'ye 6 Şubat - 3 Mart 2020 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

ÖSYM'den son dakika YKS sınav takvimi açıklaması geldi. Açıklamayı ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptı.

ÖSYM'nin YKS 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı.

Takvime göre 2020 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 20 Haziran'da, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 21 Haziran tarihlerinde olacak.

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