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WhatsApp'a karanlık mod geliyor bakın ne işe yarayacak

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp için uzun süredir beklenen özellik, karanlık mod, hayata geçiyor.

Son zamanlarda birçok yeni özelliğe kavuşan WhatsApp, Android ve iOS platformlarının her ikisinde de 'Karanlık Mod' seçeneği sunmak için son hazırlıklarını yapıyor. 

WhatsApp, uzun zamandır beklenen Karanlık Mod özelliğini getiriyor. Genellikle WhatsApp APK dosyalarını inceleyerek önümüzdeki dönemde gelecek özellikleri açığa çıkaran WABetaInfo, aylar önce de Twitter'ın Karanlık Mod özelliğini de benzer şekilde duyurmuştu.

Kullanıcıların uzun zamandır beklediği gece modu hakkında ise şimdilik şirket yetkilileri tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Gece modu ne işe yarayacak?

Bu mod arayüzü özellikle OLED / AMOLED ekranlı telefonlar için çok daha az enerji harcar hale getiriyor. Aynı zamanda karanlık ortamdan mesajlaşmayı da kolaylaştıran koyu arayüz modu, bu görevini en iyi şekilde tamamen siyah seçeneğiyle sunuyor.

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