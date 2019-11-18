HABER /  POLİTİKA

Fuat Oktay müjdeyi verdi! Bu alanda 500 bin kişi istihdam edilecek

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 yılına kadar teknoloji tabanlı işlere yapılan yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşacağını açıkladı. Oktay bu alanda çalışan kişi sayısının 500 bine ulaşmasının hedeflendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "TechAnkara Proje Pazarı 2019" etkinliğine katıldı. Oktay, burada yaptığı konuşmada, "2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.Oktay, "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye yükseltmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceğiz

Fuat Oktay, "Kalkınma ajanslarımızın başlatacağı Bölgesel Girişim Sermayesi Programı ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceğiz." şeklinde konuştu.Bu kapsamda 11. Kalkınma Planı ile daha fazla yerli tasarım, üretim, yatırım ve istihdam için iddialı ama bir o kadar da gerçekçi hedefler belirlediklerinin altını çizen Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:

Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye yükseltmeyi amaçlıyoruz

Çalışan insan kaynağımızı yükseltmeyi planlıyoruz

2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz. Son 10 yılda ortalama yüzde 16,5 olan milli gelirdeki imalat sanayi payını, 2023 yılında yüzde 21'e çıkarmayı planlıyoruz. Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye yükseltmeyi amaçlıyoruz. 

Girişim seviyesinden 1 milyar doların üzerinde

Girişim seviyesinden 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan küresel 'unicorn' şirketler arasında en kısa zamanda Türk firmalarını görmeyi arzu ediyoruz. Milli Teknoloji Hamlemizin parçası olan bu hedefler ile teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek, sanayide katma değerli üretimi geliştirecek ve ülkemizin rekabet gücünü artıracağız.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Artvin'de yetişiyor! Bu zeytinin kabuğu daha ince ve asit oranı daha az Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
HDP Meclis'ten mi çekiliyor? Saruhan Oluç'tan dikkat çeken açıklama
Karaköy’de başörtülü kıza saldıran kadınla ilgili komşuları konuştu
Eldor Shomurodov Galatasaray yolunda
Ümraniye'de başlatıldı! Camide 5 vakit namaz 1 vakit spor
Süleyman Soylu açıkladı Tunceli'de var İstanbul'da yok
İyi Parti'den İmamoğlu ve Soyer'e tepki! Biri eyalet başkanı biri cumhurbaşkanı gibi konuşuyor
ÖNCEKİ HABERLER
WhatsApp'a karanlık mod geliyor bakın ne işe yarayacak
Süper Lig'de tarihe geçen Emre Demir'e Sevilla teklif yaptı
24 Kasım THY indirimleri 2019 Öğretmenler Günü kampanyası
Dipsiz Göl skandalı! 2 işadamı kazdırmış ama isimleri saklanıyor
Ramazan başlangıcı 2020 ne zaman hangi aya denk geliyor?
Büşra Nur Çalar'ın eşi kimdir Ahmet Emin Söylemez ne iş yapıyor?
Yorumlar 4 yorum