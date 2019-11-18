Fuat Oktay müjdeyi verdi! Bu alanda 500 bin kişi istihdam edilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 yılına kadar teknoloji tabanlı işlere yapılan yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşacağını açıkladı. Oktay bu alanda çalışan kişi sayısının 500 bine ulaşmasının hedeflendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "TechAnkara Proje Pazarı 2019" etkinliğine katıldı. Oktay, burada yaptığı konuşmada, "2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.Oktay, "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye yükseltmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceğiz

Fuat Oktay, "Kalkınma ajanslarımızın başlatacağı Bölgesel Girişim Sermayesi Programı ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceğiz." şeklinde konuştu.Bu kapsamda 11. Kalkınma Planı ile daha fazla yerli tasarım, üretim, yatırım ve istihdam için iddialı ama bir o kadar da gerçekçi hedefler belirlediklerinin altını çizen Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:

Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye yükseltmeyi amaçlıyoruz

Çalışan insan kaynağımızı yükseltmeyi planlıyoruz

2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz. Son 10 yılda ortalama yüzde 16,5 olan milli gelirdeki imalat sanayi payını, 2023 yılında yüzde 21'e çıkarmayı planlıyoruz. Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye yükseltmeyi amaçlıyoruz.

Girişim seviyesinden 1 milyar doların üzerinde

Girişim seviyesinden 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan küresel 'unicorn' şirketler arasında en kısa zamanda Türk firmalarını görmeyi arzu ediyoruz. Milli Teknoloji Hamlemizin parçası olan bu hedefler ile teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek, sanayide katma değerli üretimi geliştirecek ve ülkemizin rekabet gücünü artıracağız.