Artvin'de yetişiyor! Bu zeytinin kabuğu daha ince ve asit oranı daha az
Daha çok Ege, Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde üretimi yapılan zeytin Türkiye’nin Kuzeydoğusu’nun en uç noktası olan Artvin’in Yusufeli ilçesinde daha az asitli ve daha ince kabuklu olarak yetişiyor.
İlçede bugünlerde de zeytin hasadı yapılırken, baraj gölü kenarındaki Demirkent köylülerin yıllardır geçimlerini zeytinden sağlıyor. Yılda 300 ton zeytin elde edilen köyde, merdiven yardımıyla ağaçlara çıkan üreticiler zeytinleri dalından tek tek toplayarak hazır hale getiriyor.
500 dekarlık alanda tamamen doğal ortamda kimyasal ve katkı maddesi bulunmadan üretilen zeytinlere ilgi ise yoğun. Ege ve Marmara bölgesinde üretilen zeytin ağaçlarına göre daha uzun boylu olan zeytinin kabuğu daha ince ve asit oranının daha az.
Yeşil zeytin, çamış zeytini, yağlık zeytin ve küplük zeytin olmak üzere dörde ayırdıkları zeytinleri toplayan Demirkent köylüleri, zeytin toplama işini de imece usulü yapıyor. Bir ay süren hasat döneminde zeytinini toplayan köylüler, komşularına yardım ediyor bu sayede imece geleneği yaşatılıyor.
"Birinci sınıf sofralık zeytin üretimi yapıyoruz"
Köyün ağırlıklı gelirinin zeytincilik olduğunu ifade eden Demirkent köyü muhtarı Ali Erdal Yıldırım, ”Köyümüzde ağırlıklı zeytin ağacı var, gelirimiz zeytin üzerine kurulu.