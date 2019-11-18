Artvin'de yetişiyor! Bu zeytinin kabuğu daha ince ve asit oranı daha az

500 dekarlık alanda tamamen doğal ortamda kimyasal ve katkı maddesi bulunmadan üretilen zeytinlere ilgi ise yoğun. Ege ve Marmara bölgesinde üretilen zeytin ağaçlarına göre daha uzun boylu olan zeytinin kabuğu daha ince ve asit oranının daha az.