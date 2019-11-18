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TİME dergisi bu sene 'Yılın Kişisi' için 'Suriyeli Kürtler'i aday gösterdi

Dünyaca ünlü TIME dergisi, her yıl seçtiği 'Yılın Kişisi' için bu sene 'Suriyeli Kürtler'i de aday gösterdi. Derginin internet sitesindeki oylama sayfasında, Kürtler için 'IŞİD'i yenilgiye uğrattıktan sonra tecrit edildiler' ifadesi kullanıldı.

TIME dergisinin 1927’den bu yana her senenin son sayısında belirlediği ‘Yılın Kişisi’ için belirlediği adaylar açıklandı.

Listede yer alan isimler

Listede aday gösterilen isimler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’de Başkan Donald Trump’a yönelik azil soruşturmasının önünü açan ‘Muhbirler’, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Greta Thunberg’in başını çektiği iklim değişikliği eylemcileri, Hong Kong’daki protestocular ve Game of Thrones dizisi gibi isimler ve fenomenler yer alıyor.

Yılın kişisi nasıl seçiliyor?

TIME dergisi, iyi ya da kötü anlamda o yıla damgasını vuran isimleri her yıl ‘Yılın Kişisi’ olarak seçiyor ve son sayısında bu kişilere özel kapaklar tasarlıyor. Son yıllarda aday listesi önce internetten oylamaya sunuluyor, sonrasında derginin editörleri ‘finalistler’ arasından tercihlerini belirliyor.

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