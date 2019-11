TİME dergisi bu sene 'Yılın Kişisi' için 'Suriyeli Kürtler'i aday gösterdi

TIME dergisinin 1927’den bu yana her senenin son sayısında belirlediği ‘Yılın Kişisi’ için belirlediği adaylar açıklandı.

Listede yer alan isimler

Listede aday gösterilen isimler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’de Başkan Donald Trump’a yönelik azil soruşturmasının önünü açan ‘Muhbirler’, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Greta Thunberg’in başını çektiği iklim değişikliği eylemcileri, Hong Kong’daki protestocular ve Game of Thrones dizisi gibi isimler ve fenomenler yer alıyor.

Who should be TIME's Person of the Year for 2019? Cast your vote here https://t.co/YB4atDBYeb