Makam aracını satmıştı Dilovası Belediye Başkanı maaşına da dokunmuyor

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 31 Mart seçimlerini kazanıp başkanlık koltuğuna oturduktan sonra, makam aracını satarak elde edilen gelirle ihtiyacı olan öğrencilere kırtasiye yardımı yapmıştı. Şayir ayrıca, seçildiği günden bu yana biriken maaşını öğrencilere burs olarak dağıttı.

KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi AK Partili Belediye Başkanı Şayir, seçim döneminde verdiği burs sözünü yerine getiriyor. Şayir, maaşını üniversite öğrencilerine burs olarak dağıtıyor.

Bugüne kadar 710 öğrenciye burs

Seçildiği günden bu yana biriken maaşını, 710 öğrenciye burs olarak dağıtan Başkan Şayir, bundan sonra da maaşının tamamını burs olarak dağıtmaya devam edecek.

Bununla da yetinmeyen Hamza Şayir, Dilovası'ndaki OSB ve sanayicilerle de gerekli görüşmeleri gerçekleştirerek bursun sürekli olarak yatırılmasını da sağladı.

Başkan Şayir: Eğitime destek önceliğimiz

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Şayir, "Belediye olarak ilk önceliği eğitime desteğe veriyoruz. Çünkü gençlerimize değer veriyoruz. Dilovamızın eğitimin üzerinde yükselen şehir olacağını biliyoruz. Ayrıca bu bizim seçim sürecinde vermiş olduğumuz bir sözdü. Onu yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kimseye ayırım yapmadan, ilçemizde okuyan ve Belediyemize başvuran herkese bu desteği veriyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Makam aracını satmıştı

Öte yandan Dilovası Belediyesi, eğitim alanındaki başka çalışmalarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Belediye Başkanı Hamza Şayir, makam aracını satıp elde edilen gelirle 12 bin öğrenciye kırtasiye yardımı yapmıştı. Başkan Şayir'in bu hareketi taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştı.