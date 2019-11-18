Jale Birsel kimdir kaç yaşında öldü ölüm sebebi nedir?

Duayen isim Yıldız Kenter'in ölümünün ardından bir usta ismin daha ölüm haberi geldi. Jale Birsel 92 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz ay zatürre olan Jale Birsel İzmir'de bir bakım evinde hayatını kaybetti. Peki Yıldız Kenter'in sınıf arkadaşı olan Jale Birsel kimdir?

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden üst üste kötü haberler geldi. Yıldız Kenter’in vefatının hemen sonrasında bu kez Jale Birsel’in vefat haberi tiyatro dünyasını yasa boğdu.

Usta oyuncu Yıldız Kenter’in vefat haberinden sonra bir acı haber de İzmir’den geldi. 92 yaşındaki Jale Birsel, geçtiğimiz ay yakalandığı zatürreden kurtulamayarak hayata veda etti. Jale Birsel’in İzmir Çiğli’de bir bakımaevinde yaşama gözlerini yumduğu kaydedildi.

Devlet tiyatrolarından ortak açıklama: Jale Birsel'in vefat haberini duyuran Devlet Tiyatroları şu mesajı yayınladı; "Kurumumuz emekli oyuncularından ve Türk tiyatromuzun değerli ismi Jale Birsel'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."

Yıldız Kenter ile aynı sınıftaydı: Dün akşam yaşamını yitiren Yıldız Kenter ile konservatuvarda aynı sınıfta olan Jale Birsel’in 38 yıl evli kaldığı eşi Salah Birsel de 1999 yılında hayatını kaybetmişti.

Jale Birsel kimdir: 1949 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro yüksek bölümü başarıyla bitirir. Hemen ardından "Yalancı" adlı oyunundaki Beatrice rolüyle Devlet Tiyatrosunda yerini alır.

38 Yıl boyunca (emekli olana dek) Komedi - Dram, Genç - İhtiyar, Küçük - Büyük, Yerli - Yabancı demeden verilen her rolün üstesinden gelip seyircilerin, eleştirmenlerin bol bol alkışlarını ve beğenilerini kazanır. İşte canlandırdığı bu rollerden kalan gazete ve dergilerde çıkan yazılar ve de fotoğraflardan bazılarına bu sitede yer verdik.

Jale Birsel'in Salah Birsel ile mutlu evliliği 38 yıl sürer, 1999'da sevgili eşi Salah Birsel 80 yaşında hayattan ayrılır.