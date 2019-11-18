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CHP'den Erdoğan'a EYT tepkisi : 'O işin sonu geliyor demektir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT'lilere ilişkin açıklamalarını eleştiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkeyi yöneten birileri seçim kaybetmekten bahsediyorsa o işin sonu geliyor demektir. EYT'lilerin sorunları çözülmeli" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı arasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Pes doğrusu!"

Erdoğan'ın EYT'lilere ilişkin sözlerine tepki gösteren Öztrak, şöyle konuştu:

İskandinav ülkelerinin EYT yüzünden battığını söyledi. Pes doğrusu! AK Parti genel başkanının battı dediği ülkelerde vatandaşlar bizim vatandaşlarımızın 5 ila 9 kat fazlası para kazanıyor. İşsizlik diye bir şey yok o ülkelerde. Sosyal güvenlik sistemi bir ülkede açık veriyorsa temel sebebi gencine vatandaşına iş bulamamaktır. Bu sadece senin emeklilik açıklarının büyümesine neden olmuyor, büyümenin de düşük olmasına sebep oluyor.

Ülkeyi yöneten birileri seçim kaybetmekten bahsediyorsa o işin sonu geliyor demektir.

"Şimdi bir varil edebiyatı çıktı"

EYT'lilerin sorunu çözülmelidir. Hayretle karşılıyorum. ABD gezisinden önce bir güvenli bölge kurulacağını ve Suriyelilerin oraya yerleştirileceği söyleniyordu. Şimdi bir varil edebiyatı çıktı. Bu milletin sırtına artık ilave bir yük yüklemeyin.

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