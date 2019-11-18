İmamoğlu yeni makam aracı alacak deniyor! İBB Sözcüsü Ongun'dan açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yeni bir makam aracı alacağı yönündeki iddialar gündeme oturdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, talimat vererek İBB'ye ait makam araçlarını israf gerekçesiyle Yenikapı'da sergilemiş ve tartışmanın fitilini ateşlemişti. Ortaya atılan ve sosyal medyada konuşulmaya başlanan iddia ise İmamoğlu'nun kendisine yeni bir makam aracı alacağı yönünde.

İddia tartışılmaya başlandı

Tartışma yaratan iddiaya ilişkin İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan açıklama geldi. Murat Ongun, İmamoğlu'nun yeni bir makam aracı alacağı iddialarını yalanladı.

İddiaya Twitter'dan yanıt verdi

Sözcü Murat Ongun, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeni bir makam aracı alacağı iddiası doğru değildir.

Başkanımız şahsına ait aracı yakıt giderini de kendisi karşılayarak kullanmaktadır.