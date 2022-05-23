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Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin ardından alınan kararları açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin ardından alınan kararları açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabinede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği, Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, ekonomi başlığı altında; enflasyonla mücadele, emekliler ile kamu memurlarının özlük haklarındaki düzenlemeler ve halk sağlığı konusunda koronavirüs ile birlikte maymun çiçeği salgınındaki son gelişmeler masaya yatırılacak

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Son olarak 9 Mayıs'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de yeniden bir araya geldi. Kritik zirveden çıkacak kararlar merakla beklenirken görüşülecek konular 4 ana başlıkta sıralanıyor.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ MASADA
Buna göre, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurmasıyla başlayan süreç, toplantının bir numaralı ana gündem maddesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya liderleriyle yaptığı görüşmelerin detayları toplantıda değerlendirilecek.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Toplantıda ayrıca halen devam eden Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor. 24 Şubat'ta başlayan savaş son dönemde ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

EKONOMİDE YAŞANAN GELİŞMELER
Kabinede ekonomi başlığı altında 6 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren 3600 ek göstergede yapılan çalışmalar incelenecek. Enflasyonla mücadelede gelinen son durum ise toplantıda değerlendirilecek ana gündem maddelerinden biri olacak.

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