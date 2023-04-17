Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na dans sorusu... Verdiği yanıt dikkat çekti

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gençlerle bir araya geldi. Bir gencin, "İlerleyen süreçlerde sizin de dans ettiğinizi görecek miyiz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, “Bu işe beni bulaştırmayın” dedi.

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HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam “Gençler Sordu, 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu Cevapladı” başlıklı Youtube videosunu Twitter hesabından paylaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer'in moderatörlüğünde düzenlenen programda, Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimlerinde ilk defa oy kullanacak gençlerin sorularını cevapladı.

"Birlikte restleşeceğiz"

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından kısa bir kesit olarak paylaştığı videoya; “Gençler ülkenin resetlenme zamanının geldiğinin farkında. Değişimin anahtarı da onların elinde. Anlatacağız, dinleyeceğiz, anlayacağız, birlikte resetleyeceğiz. Değişim senin elinde” notunu düştü.

"Bu işe beni bulaştırmayın"

Videoda; bir gencin “İlerleyen süreçlerde sizin de dans ettiğinizi görecek miyiz? Siz de dans etme konusunda hünerli misiniz?” sorusuna, Kılıçdaroğlu, “Bu işe beni bulaştırmayın” yanıtını verdi.