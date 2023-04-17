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Bugün kandil mi var, bugün ne günü? 17 Nisan'da ne oldu Diyanet takvimi

Bugün kandil mi var, bugün ne günü? 17 Nisan'da ne oldu Diyanet takvimi

Bugün kandil mi, bugün ne günü Ramazan ayının sonlarına gelirken birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen Kadir gecesi bu gece idrak edilecek. Alimlerin Ramazan'ın son 10 gününde saklı dediği Kadir gecesi alametler nelerdir, o gecenin Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır?

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Bugün kandil mi var, bu akşam Kadir Gecesi mi araştırması başladı. 11 ayın sultanı Ramazan 23 Mart'ta başladı. Ramazan ayı içerisinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği Kadir Gecesi de idrak edilecek. Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler gecenin tespitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir. Bu yıl 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.

Bu gece Kuran'ı Kerim'de şöyle anlatılıyor:

Kadir gecesinde okunacak dualar : Hazreti Muhammed Kadir Gecesine büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamber efendimizin Kadir Gecesi şu duayı okurdu;

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. 
Peygamberimizin okuduğu Kadir Gecesi duasının Türkçe manası şu şekilde:  
-Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

Kadir Gecesi önemi?
Kur’an-ı Kerim’i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.

Allah (c.c.) Kadir Suresinde “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ” buyurarak Kur’an-ı Kerim’in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur’an’ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.

Kadir Gecesi faziletleri

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), bu gecenin nasıl geçirilmesi gerektiği konusunda yüce bir örneklik ortaya koyduğu gibi ümmetini de bu gecenin kadrini bilmeye ve onu ihya etmeye davet etmiştir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır:

"Kim Kadir Gecesi'ni, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Leyletü'l-Kadr, 1.) Bir başka rivayette ise Hz. Aişe'nin (r.a.) Hz. Peygamber'e (s.a.s.) bu gece nasıl dua etmesi gerektiğini sorması üzerine Rasulüllah'ın (s.a.s.), "Allahümme inneke afuvvun tuhıbbü'l-afve fa'fu annî' (Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet!)" (Tirmizî, Deavât, 85.) şeklinde dua etmesini tavsiye ettiği görülmektedi

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