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İstanbul'da rezidansta korkunç ölüm! 14 yaşındaki kız çocuğu 15. kattan düştü

İstanbul'da rezidansta korkunç ölüm! 14 yaşındaki kız çocuğu 15. kattan düştü

İSTANBUL Kağıthane’de ailesiyle kavga ettiği için sinir krizi geçirdiği iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu, 15 katlı bir rezidansın terasından aşağıya düştü. Ağır yaralanan kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci ölümle ilgili polis geniş çaplı inceleme başlattı.

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Olay, saat 20.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 katlı rezidansın 7. katındaki bir dairede yaşayan 14 yaşındaki Elif Naz S. isimli çocuk akşam saatlerinde ailesiyle evde tartışmaya başladı. Çıkan kavgada sinir krizi geçiren kız, rezidansın terasına çıktı. 14 yaşındaki kız, henüz bilinmeyen bir nedenle 15 katlı binanın terasından aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen kız, ağır şekilde yaralandı. Kızın düşmesinin ardından yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Hastanede hayatını kaybetti

Olayın ardından sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Elif Naz S. isimli kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan Elif Naz S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis geniş çaplı inceleme başlattı

Olayla ilgili vatandaşlar şoke olurken, olay yeri inceleme ekipleri ise olay yerinde bir süre çalışma yaptı. Geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, olayın intihar mı yoksa kaza sonucu mu olduğunu araştırıyor.

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