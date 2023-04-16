BIST 5.093
DOLAR 19,37
EURO 21,30
ALTIN 1.247,12
HABER /  SPOR

Arda Turan ilk maçında mağlup oldu! Göztepe Eyüpspor'a tek attı

Arda Turan ilk maçında mağlup oldu! Göztepe Eyüpspor'a tek attı

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Göztepe, evinde Eyüpspor'u Kvasina'nın golü ile 1-0 mağlup etti. Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan ilk maçında sahadan mağlup ayrıldı.

Abone ol

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Göztepe ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Göz-Göz, evinde Eyüpspor'u tek golle mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

İzmir ekibine galibiyeti getiren golü 20. dakikada M.Kvasina kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 6. galibiyetini alan Göztepe puanını 53'e yükseltip 6. sıraya yükselirken, Eyüpspor ise 57 puanla 3. sırada yer aldı.

Arda Turan ilk maçında yenildi
Eyüpspor'da geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük koltuğuna getirilen Arda Turan, böylece hocalık kariyerinin ilk maçında sahadan mağlubiyet ile ayrıldı.

Tüm hamleleri yaptı
Arda Turan, maçta 5 değişiklik hakkını da kullandı. 46'da Melih Kabasakal ve Halil Akbunar çıktı, Olivier Thill ile Pa Dibba girdi. 56'da Yonathen del Valle çıktı, Mustafa Pektemek oyuna alındı. 62'de Cenk Ahmet Kılıç'ı oyundan alan Arda Turan, yerine Murat Uçar'ı soktu. 83'te ise son hamlesini yaptı, Taşkın İlter'ı çıkartıp Alpaslan Öztürk'ü oyuna dahil etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor Beşiktaş derbisinde gol sesi çıkmadı! Dev maçta puanlar paylaşıldı
Trabzonspor Beşiktaş derbisinde gol sesi çıkmadı! Dev maçta puanlar paylaşıldı
Terör örgütü PKK'dan alçak saldırı: 4 askerimiz yaralandı! Misliyle karşılık verildi
Terör örgütü PKK'dan alçak saldırı: 4 askerimiz yaralandı! Misliyle karşılık verildi
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Balıkesir'de korkunç kaza! Otobüs durağına dalan otomobil dehşet saçtı: İnsalar etrafa savruldu!
Balıkesir'de korkunç kaza! Otobüs durağına dalan otomobil dehşet saçtı: İnsalar etrafa savruldu!
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na seçim vaadi tepkisi! "Bunlar tefeciliğe soyundu, başka izahı yok"
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na seçim vaadi tepkisi! "Bunlar tefeciliğe soyundu, başka izahı yok"
Alexis Perez'den Giresunspor'a kötü haber! Kırıklı çıkık tespit edildi...
Alexis Perez'den Giresunspor'a kötü haber! Kırıklı çıkık tespit edildi...
Lisede akran zorbalığı kamerada! Görüntüleri gören anne gözyaşlarına boğuldu Valilikten açıklama geldi
Lisede akran zorbalığı kamerada! Görüntüleri gören anne gözyaşlarına boğuldu Valilikten açıklama geldi
Tayland'da balıkçı tekneleri alabora oldu: 1 ölü, 8 kayıp
Tayland'da balıkçı tekneleri alabora oldu: 1 ölü, 8 kayıp
Erzincan’da korkunç olay! Kadın öğretmen evde iple asılmış halde bulundu
Erzincan’da korkunç olay! Kadın öğretmen evde iple asılmış halde bulundu
Emniyet genel müdür yardımcılıklarına atama!
Emniyet genel müdür yardımcılıklarına atama!
Önder Aksakal'dan Fatih Portakal'a sert tepki: "Washington portakalı benim ahlakımın zekatı yedi ceddini cennete götürür"
Önder Aksakal'dan Fatih Portakal'a sert tepki: "Washington portakalı benim ahlakımın zekatı yedi ceddini cennete götürür"
Giresunspor Sivasspor'a tek attı 3 aldı! 11 maçlık galibiyet hasreti son buldu
Giresunspor Sivasspor'a tek attı 3 aldı! 11 maçlık galibiyet hasreti son buldu