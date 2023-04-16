Terör örgütü PKK'dan alçak saldırı: 4 askerimiz yaralandı! Misliyle karşılık verildi

Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan ayında bile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı.

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Terör örgütü PKK/YPG Ramazan ayında da hain saldırılarına devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan ayında bile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı. Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesine tahliye edildi. Belirlenen hedefler ise derhâl güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor.