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Balıkesir'de korkunç kaza! Otobüs durağına dalan otomobil dehşet saçtı: İnsalar etrafa savruldu!

BALIKESİRin Edremit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil otobüs durağında bekleyen 5 kişiye çarptı. İnsanların savrulduğu dehşet anları anbean kameraya yansıdı.

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İzmir-Çanakkale kara yolu Altınoluk Fener Mahallesi yakınlarında H.K.'nin kullandığı 03 AAJ 013 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Savrularak kaldırımı aşan otomobil otobüs durağında bekleyen 5 kişiye çarptı.

Otomobilin çarptığı 5 kişi etrafa savruldu. Kazada B.Y., A.S., F.A., B.Y. ve M.A. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslar ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Edremit Devlet Hastanesine götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü H.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Otomobilin savrularak otobüs durağına girdiği o dehşet anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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