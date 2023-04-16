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Trabzonspor Beşiktaş derbisinde gol sesi çıkmadı! Dev maçta puanlar paylaşıldı
Süper Lig’in 29. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. İhsan Derelioğlu yönetimindeki Trabzonspor ile Şenol Güneş’in ekibi Beşiktaş, hakem Volkan Bayarslan yönetiminde Akyazı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı skorla sona erdi ve iki takım 1'er puanın sahibi oldu.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 56'ya Trabzonspor da 45'e yükseltti.
Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Beşiktaş ise normal fikstüre göre Hatayspor'u konuk edecekti. Hatayspor'un ligden çekilmesinden dolayı Beşiktaş'ın hanesine doğrudan 3 puan yazılacak.
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