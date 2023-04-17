Savaş karşıtı Rus muhalif politikacı Kara-Murza'ya verilen hapis cezası belli oldu

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırıların ardından savaş karşıtı komite kuran ve geçtiğimiz yıl tutuklanan muhalif politikacı Vladimir Kara-Murza, vatana ihanet ve Rus ordusunu aşağılama suçlarından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından sürgündeki Rus politikacılarla birlikte kurduğu Rusya Savaş Karşıtı Komitesi’nin çalışmaları ile gündeme gelen ve 11 Nisan 2022'den beri tutuklu bulunan muhalif politikacı Vladimir Kara-Murza'nın yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, 41 yaşındaki Kara-Murza'ya "vatana ihanet" ve "Rus ordusunu aşağılama" suçlarından 25 yıl hapis cezası verdi.

Uluslararası Af Örgütü'nden Moskova'ya tepki

Uluslararası Af Örgütü, 3 çocuk babası Kara-Murza'ya verilen 25 yıllık hapis cezasına tepki gösterdi. Uluslararası Af Örgütü'nün Rusya Direktörü Natalia Zviagina yaptığı açıklamada, "Bu karar yanlış bir şekilde insan hakları aktivizmini 'vatan hainliği' ile birleştiriyor. Tüm bunlar bize Stalin dönemi baskısını hatırlatıyor" dedi. Uluslararası Af Örgütü, siyasi görüşleri nedeniyle hüküm giydiği belirtilen Kara-Murza'nın serbest bırakılmasını talep etti.

Ne olmuştu

Kara-Murza, 11 Nisan 2022'de ABD Merkezli basın kuruluşu MSNBC televizyon kanalının yayınına katılmış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna operasyonları sırasında Rus kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini ifade etmişti. Yayın sırasında tehlike altında olduğunu ifade eden Kara-Murza, savaşa karşı olan duruşu hakkında "Olmam gereken nokta burası" demişti. Kara-Murza, yayının ardından Rus istihbaratı tarafından Moskova’da gözaltına alınmıştı. Kara-Murza geçen hafta yaptığı son açıklamasında ise Putin'in "diktatörlüğüne" ve Ukrayna'ya asker gönderme kararına karşı çıkmaktan gurur duyduğu söylemişti.

Putin’e karşıtlığıyla bilinen Kara-Murza, öldürülen Rus politikacı Boris Nemtsov ve zehirlendikten sonra cezaevine gönderilen Rus muhalif lider Alexei Navalny’ye verdiği desteklerle tanınıyor.