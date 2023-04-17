HDP adayı Cengiz Çandar'dan şok sözler! 15 Temmuz'u Fethullahçılar yapmadı! İslam'la demokrasi olmaz...

İSVEÇ'te 7 yıl kaldıktan sonra HDP'nin yedeği Yeşil Sol Parti milletvekili adayı olarak Türkiye'ye dönen gazeteci Cengiz Çandar'dan 15 Temmuz darbesi, İslam ve demokrasi konusunda gündem olacak çıkışlar geldi. 15 Temmuz'la ilgili söylenen şeylerin gerçek olup olmadığının belli olmadığını iddia eden Cengiz Çandar, "15 Temmuz, mevcut rejimin bilgisi dahilinde kontrollü olarak Gülencilerin de dahil olduğu bir olay" dedi. Çandar'ın İslam ve demokrasi sözleri ise tartışma çıkaracak.

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HDP'nin yedeği Yeşil Sol Parti'nin Diyarbakır milletvekili adayı olan Gazeteci Cengiz Çandar, siyasete hızlı başladı. İsveç'te geçirdiği yedi senenin ardından milletvekili adayı olarak Türkiye'ye dönen Cengiz Çandar, "İslam ile demokrasi birlikte olmadı, olmayacak ve olmamalı" dedi. "15 Temmuz'un ürettiği söylemlerle konuşmayı sevmiyorum" diyen Çandar, 15 Temmuz'la ilgili de "15 Temmuz gerçekten bize söylenen şey miydi önce onu bir tartışalım" deyip ekledi: "15 Temmuz'u Fethullahçılar yapmadı. Onlardan bazılarının da içinde olduğu daha karmaşık bir olay." İşte Cengiz Çandar'ın T24'ten Cansu Çamlıbel'e verdiği röportajdan çarpıcı bölümler..

'15 Temmuz'un ürettiği söylemlerle konuşmayı sevmiyorum'

- Fethullah Gülen ve takipçilerinin şiddete başvurması mesela siyasal İslam tecrübesi açısından ne söylüyor bize?

- Birincisi 15 Temmuz'un ne olduğu konusunda daha yolun başında bile değiliz. 15 Temmuz'dan bu yana bu ülkeye ve dünyaya anlatılan olayın gerçekten o olay olup olmadığından ben emin değilim. 15 Temmuz'un ne olduğunun daha deşilmesi gerekiyor. Dolayısıyla da 15 Temmuz'un ürettiği söylemlerle konuşmayı sevmiyorum. Gülen cemaati 15 Temmuz'da tankla topla meclise saldırarak, bu kadar insan öldürerek insanların İslam'dan uzaklaşmasına yol açtı şeklinde bir tez konuşulacaksa önce şu konuşulmalı. 15 Temmuz gerçekten bize söylenen şey miydi önce onu bir tartışalım.

- 15 Temmuz'u Fethullahçıların yapmadığını mı düşünüyorsunuz?

- Onlardan bazılarının da içinde olduğu daha karmaşık bir olay.

- İma ettiğiniz şey nedir?

- 15 Temmuz mevcut rejimin bilgisi dahilinde kontrollü olarak Gülencilerin de dahil olduğu bir olay. KHK'lı on binlerce kişi var bu ülkede, hayatları karartıldı. Bu insanların hepsi darbeci mi şimdi? Darbeden haberdarlar mıydı ya da sorulsa onaylayacaklar mıydı bunu? Hiç emin değilim. Çok büyük bir kitle mağdur.

İnsanların İslam'dan uzaklaşmasında başrol AK Parti'nin

- Çok dallı budaklı bir iş bu. Fakat benim için bundan daha önemlisi insanların İslam'dan uzaklaşmasında AKP iktidarı kadar etkisi yok Gülen grubunun. İnsanların Türkiye'de İslam'dan uzaklaşmasında başrol oynayan AKP hükümeti.

- Bu ılımlı İslam'ın sonu. Bırakalım siyasal İslam'ı, ılımlı İslam'ın sonu geldiğimiz nokta. Tabii onunla birlikte İslam'ın siyasetteki varlık gerekçesinin iptali söz konusu. İslam adına siyaset – en azından Türkiye'de- yapılamaz ve yapılmamalıdır.

İslam ile demokrasi bir arada olmadı, olmayacak, olmamalı...

- Cumhurbaşkanı Erdoğan hâlâ bunu deniyor ama. 14 Mayıs "Seccadeye ayakkabıyla bastılar" türünde bir propaganda ile gidiyor yine.

- İslam dışı her şeyi yaptı. Bir kere Türkiye'deki seçiminin adı zulüm rejimi. Gerçekten Müslümanlığın bir sürü akidesini benimsiyorsanız İslami bir zulüm rejimi olmaması gerekirdi, ama var. Dolayısıyla benim açımdan hazin bir durum çünkü yıllarca İslam ile demokrasinin olabilirliği üzerine kafa yormuş, buna enerji harcamış biriyim. Olmadı, olmayacak ve olmamalı.