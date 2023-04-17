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AK Parti'nin 18 yaşındaki adayı Nisa Alptekin, Cumhurbaşkanı ile görüştü! 40 yıldır tanıyormuş gibi...

AK Parti'nin 18 yaşındaki adayı Nisa Alptekin, Cumhurbaşkanı ile görüştü! 40 yıldır tanıyormuş gibi...

AK Parti'nin İzmir'den milletvekili aday listesine koyduğu Türkiye'nin en en genç milletvekili adayı Nisa Alptekin'den iddialı açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesini anlatan Alptekin, "Gençleri Meclis’te en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.

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Türkiye'nin en genç milletvekili adayı 18 yaşındaki AK Partili Nisa Alptekin, adaylığıyla ilgili ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da görüştüklerini belirten Nisa Alptekin şunları söyledi:

- Beni 40 yıldır tanışıyormuş gibi hissettirdi. Çok samimiydi. Cumhurbaşkanımızla büyüdüm. Şimdi kendisinin gösterdiği hedefler doğrultusunda siyaset yapıyorum. Gururluyum.

Erdoğan'la arkadaş gibi sohbet ettik

- Arkadaş gibi sohbet muhabbet ettik. Bana gençler hakkında nasihatler verdi. Gençler ve kadınlarımız ile ilgili yapacağımız projeler hakkında konuştuk.

- Ben de Cumhurbaşkanımızın nasihatlerine uyacağım. Gençleri mecliste en iyi şekilde temsil edeceğime söz veriyorum. Cumhurbaşkanımıza söz verdim. İzmir'de destan yazacağız.

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