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Hilal Kaplan'ın yeni evliliğiyle ilgili haberlere yayın yasağı getirildi! FETÖ'cü iddialarına cevap vermişti...

Hilal Kaplan'ın yeni evliliğiyle ilgili haberlere yayın yasağı getirildi! FETÖ'cü iddialarına cevap vermişti...

Sabah gazetesi yazarı ve TRT Yönetim Kurulu üyesi Hilal Kaplan'ın Süheyb Öğüt'ten boşandıktan 9 ay sonra sessiz sedasız Milat gazetesi yazarı Tevfik Emre Sarı ile evlenmesine yönelik haberlere yayın yasağı getirildi.

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9 ay önce Süheyb Öğüt'ten boşanan Sabah gazetesi yazarı ve TRT Yönetim Kurulu üyesi Hilal Kaplan'ın Milat gazetesi yazarı Tevfik Emre Sarı ile evlenmesine yönelik haberlere yayın yasağı getirildi.

Tevfik Emre Sarı'nın eski eşi Asuman Karaca'nın sosyal medya hesabından yaptığı "Sabahtan akşama kadar Twitter’da Whatsapp’ta konuşurken uyarıyordum. O benim ablam diyordu, Hilal Abla. Abladan karı mı oldu şimdi?" sözleriyle açıklamalarda bulunduğu haberlere İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi. Tevfik Emre Sarı ve Hilal Kaplan Sarı'nın talep ettiği kararda şöyle denildi:

"Talep dilekçesinde ekinde sunulu linklerden 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,18,20,22,23,34,35,36,37,38 numaları linkler incelendiğinde; internet sitesinde yayınlanan haberlerin okunmasıyla bir bütün halinde değerlendirilmesi sonucunda, uyuşmazlığa konu haberlerin; kişilik haklarını hedef alan, toplumu bilgilendirmekten uzak, muhatabını küçük düşürücü, aşağılayıcı ifadelerden oluştuğu, başlık ve içeriği itibariyle yorum, eleştiri ve değer yargılarından ziyade, başvuranın şeref ve haysiyetine açıkça bir saldırı niteliği taşıdığı, başta AİHM, Anayasa ve 5187 sayılı Basın Kanunu ile güvence altına alınan mevzuat ve emsal yargı kararlarında anlatılmaya çalışılan temel kriterler çerçevesinde ifade özgürlüğü ve basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi için gereken şartları taşımadığından, basın ve düşünce - ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemeyeceği, bu nedenle 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 9'uncu maddesi ile korunan kişilik haklarının ihlal edildiği anlaşıldığından; erişimin engellemesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır." 

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