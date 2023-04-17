2023 seçimi anketleri bomba! AK Parti'nin son anketinden ne çıktı? 3 şirketin anketleri sandığın ayak sesleri gibi...

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri koşar adım yaklaşırken anket firmaları da peş peşe anket yayınlamaya devam ediyor. "Anketler netleşiyor, sandığın ayak sesleri duyuluyor" diyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Metropoll, Optimar ve Areda-Survey anketleri ile AK Parti'nin yaptırdığı son anketin sonuçlarını yazdı.

Abone ol

14 Mayıs seçimleri öncesi anket firmaları peş peşe araştırma sonuçları açıklarken, iktidar ve muhalefet cephesinden anket şirketlerinin sonuçlarına pek de itibar edilmediği görülüyor. "İktidar cephesinde anketler çok gündemde tutulmuyor" diyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin yaptırdığı son anketin sonuçlarını yazdı.

AK Parti'nin yaptırdığı son anket

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 1 ay önce Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, AK Parti’nin yüzde 41, Cumhur İttifakı’nın ise yüzde 51 civarında olduğunu açıklamıştı" diyen Selvi, "Adayların, ittifakların ve listelerin netleşmesiyle birlikte 1 ayda adayların ve partilerin oy oranlarında değişiklikler olduğunu düşünüyorum" dedi.

10 puan önde göstermeyeni saymıyorlar!

Anketler konusunda CHP’ye yakın medyanın ve anket firmalarının sahiplerinin tavrının özel bir incelemeye gerek duyduğunu belirten Abdulkadir Selvi, "Öyle ki Kılıçdaroğlu’nu 10 puan önde göstermeyen anketleri anketten saymıyorlar. Hele hele Erdoğan’ın önde olduğunu gösteren bir anket yayınlandı mı çıldırıyorlar. Anket yapmıyorlar. Kurgulanmış anketler üzerinden algı operasyonu yapıyorlar. Bir balon oluşturuyorlar. Ciddi bir anket firması sonuç açıklayınca balon patlıyor" tespiti yaptı.

Muhalefet beğenmediği Metropoll anketi

Özer Sencar’ın sahibi olduğu MetroPOLL'ün son anketine göre AK Parti yüzde 40.1, CHP yüzde 24.6, HDP yüzde 12.8, İYİ Parti yüzde 9.6, MHP yüzde 5.1 ve Memleket Partisi yüzde 2.7 çıktı. Metropoll anketine göre, cumhurbaşkanı seçiminde Kılıçdaroğlu yüzde 42.6, Erdoğan yüzde 41.1 alıyor gözüküyor.

Optimar'ın 2 sorulu cumhurbaşkanı anketi

Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın “Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 45.9’u Erdoğan yanıtını veriyor. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 43.9 çıkıyor. Muharrem İnce diyenler yüzde 8.3 olurken, Sinan Oğan’a destek yüzde 1.7 çıkıyor. “Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?” sorusuna ise ankete katılanların yüzde 53.4’ü Erdoğan, yüzde 42.1'i ise Kılıçdaroğlu cevabı veriyor. Muharrem İnce diyenler yüzde 3.6, Sinan Oğan diyenler yüzde 0.9’da kalıyor.

Seçimler ilk turda biter diyen anket...

Areda-Survey’in 12-14 Nisan tarihleri arasında 10 bin 136 kişi üzerinde yaptığı kamuoyu araştırması seçimlerin ilk turda biteceğini gösteriyor. Ankete katılanların yüzde 50.8’i Erdoğan derken, Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı yüzde 43.1’de kalıyor. Muharrem İnce yüzde 4.5 alırken, Sinan Oğan’a yüzde 1.6 oranında oy çıkıyor.

Kaybedeceklerini gördüler çamura yatıyorlar

Muhalefetin şimdiden YSK üzerinden seçim sonuçlarını şaibeli ilan etmek için kampanyaya başladığını belirten Abdulkadir Selvi, son olarak gündeme getirilen 'YSK ‘Erdoğan kazandı’ diye ilan ederse partiler ne yapacak?' idialarını hatırlatan Selvi, "Bu ne demektir, biliyor musunuz? Muhalefet seçimi kazanamayacağını gördü, şimdiden çamura yatmaya başladı demektir. Kılıçdaroğlu’nun kaybedeceğini şimdiden kabul etmeye başladılar demektir" diye yazdı.

Abdukadir Selvi'nin yazısının tamamı...