Eski Bankacı VIP çete ile 500 milyonluk vurgun yaptı! Zimmetine para geçirdiği için işten atılmış

Zimmetine para geçirdiği için çalıştığı bankadan kovulan Raşit K., kurduğu çete ile VIP minibüslerle işsiz insanları Ankara7ya götürdü 5 yıldızlı otellerde yedirip içirdi. Fason şirketlerde yüksek maaşla işe başlattı. Bu kişiler adına kredi çekerek 500 milyon lira vurgun yaptı. İşte Şeytani vurgunun ayrıntıları...

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Ankara merkezli operasyonda ‘batık kredi’ çetesi ortaya çıkarıldı. Malvarlığı bulunmayan işsiz kişileri bulup adlarına yüksek miktarda kredi çektiren çetenin 500 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptıkları operasyonla çete lideri Raşit K. ile nüfus memuru Seyit D.’nin de aralarında bulunduğu 70 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden Raşit K., Seyit D. ve 15 çete üyesi sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

VIP minibüsler, lüks otellerde konaklama...

Liderliğini zimmetine para geçirdiği için işten atılan eski bankacı Raşit K.’nin yaptığı örgütün çalışma yöntemi de deşifre edildi.

ÖNCE İŞSİZLERE OLTA: Ankara merkezli çalışan çete, farklı illerde bulunan elemanları aracılığıyla, hiçbir malvarlığı bulunmayan, maddi sıkıntı çeken veya işsiz olan kişilere ulaştı.

İŞ BULMA VAADİYLE ANKARA’YA: Ardından bu kişiler, iş bulma vaadiyle Ankara’ya yönlendirildi.

VIP HİZMET: Örgüt elemanları gelenleri havaalanından VIP araçlarla alıp, 5 yıldızlı otellere yerleştirip, popüler mekânlarda ağırladı.

FASON ŞİRKETTE YÜKSEK MAAŞLA İŞ: Bu kişileri kurdukları 15 fason şirkette yüksek maaşla ‘işe almış’ gibi yaptı.

KREDİ PUANINDA ARTIŞ: Bankalarda açtıkları hesaplara maaş adı altında yüksek ödemeler yapıldı. Böylece bu kişilerin kredi puanlarının yükselmesi sağlandı.

Nüfus memuru devreye girdi

SAHTE ADRES: Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nde memur Seyit D.’nin yardımıyla da Ankara’daki boş adreslerde ikamet ediyorlar gibi gösterildi.

GELSİN KREDİLER: Kredi puanları yükseltikleri kişiler üzerinden aynı anda 3-4 farklı bankadan yüksek miktarda kredi çekildi. Kredisi onaylanan kişilerden paranın yüzde 30’u örgüt tarafından alındı. Ödenmeyen krediler için icra takibi başlattığında ikâmet adreslerin sahte, çalıştıkları görünen şirketlerin fason olduğu ortaya çıktı.

Hortumlanan paranın izi sürülüyor

Yapılan araştırmalar sonunda vurgunun boyutunun yaklaşık 500 milyon lira olduğu belirlendi. Şimdi çetenin kredi vurgunuyla elde ettiği paranın izi sürülüyor.

İşte sistem: Getir-götür-ağırla-hesap açtır

İtirafçı olan Çete üyesi Pınar E., örgütün nasıl çalıştığını ifadesinde tüm detaylarıyla anlattı. Hiyerarşik yapı içinde çalışan örgütte, herkesin farklı bir görevi olduğu belirlendi. Buna göre “ağırlama, adres-nüfus işleri, getir-götür işleri, bankalarda hesap açtırma, kredi çekilmesi, yeni kişiler bulunması” gibi herkesin bir görev alanı olduğu ortaya çıktı.